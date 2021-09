Svelate le dieci maschere di Star in the star: ecco la “grande” differenza con Il Cantante Mascherato

In barba alle polemiche, Star in the star dovrebbe partire il prossimo 16 settembre su Canale 5. Milly Carlucc… ehm, Ilary Blasi, si appresta a condurre la copia Mediaset de Il Cantante Mascherato.

Svelate le dieci maschere di Star di the star

Le prime 7 maschere erano state anticipate dal promo ufficiale e dall’intervista rilasciata da Ilary Blasi su Tv Sorrisi e Canzoni, mentre altre 3 sono state svelate in anteprima dal sito BlogTvItaliana.it.

Ecco quali sarebbero:

1) Claudio Baglioni

2) Elton John

3) Zucchero

4) Pino Daniele

5) Michael Jackson

6) Lady Gaga

7) Madonna

8) Mina

9) Loredana Bertè

10) Patty Pravo

La “grande” differenza tra Star in the star e Il Cantante Mascherato è proprio questa, maschere di volti famosi piuttosto che animali (come invece accade nello show di Milly Carlucci).

Sarò sincera come sempre: questo programma non è ancora iniziato ma già mi sta annoiando.

Ammetto, per dovere di cronaca, di non apprezzare il format in toto. Quale entusiasmo dovrei avere nel riconoscere volti che si nascondono dietro delle maschere? Fateci sapere il vostro punto di vista!

