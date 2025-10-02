Martina De Ioannon interviene dopo la bufera mediatica scoppiata all’annuncio della rottura con Ciro Solimeno

Martina De Ioannon risponde alle critiche dopo la rottura con Ciro Solimeno

A poche ore dall’annuncio ufficiale della fine della relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, arrivato tramite un lungo e sentito messaggio pubblicato su Instagram, il web si è letteralmente acceso. I due ex protagonisti di Uomini e Donne avevano deciso di viversi fuori dalle telecamere dopo la scelta, ma dopo soli otto mesi d’amore è arrivato il punto di rottura.

Nel comunicato hanno spiegato che la storia, pur intensa, si è chiusa senza rancori, lasciando spazio al rispetto e ai ricordi. Tuttavia, nonostante i toni pacati, sui social non sono mancati i commenti critici, soprattutto nei confronti di Martina. Alcuni utenti l’hanno accusata di aver “perso tempo” con una relazione che, a detta loro, non aveva basi solide fin dall’inizio.

La “risposta” di Martina: “Vi è mai capitato di lanciarvi..?”

Martina, pur non avendo rilasciato dichiarazioni dirette, ha deciso di far capire come la pensa con un gesto chiaro: ha ripubblicato su TikTok un video della creator Giusy Palombo, le cui parole sembrano rispecchiare in pieno il suo stato d’animo.

Nel video, la creator risponde proprio a chi sta criticando la scelta di Martina: “Adesso le persone la accusano di essersi lanciata in una cosa che l’ha portata alla fine di una storia dopo 8 mesi, all’investimento di sentimenti che poi si sono rivelati un buco nell’acqua. Tutti a dire ‘eh, ma se già 8 mesi fa ne eri ben consapevole, perché ti sei imbarcata in questa cosa’.”

Poi aggiunge un messaggio diretto a chi giudica da dietro lo schermo: “Quello che voglio dire a tutti voi leoni da tastiera che in questo momento criticate una ragazza che sta comunque vivendo un momento difficile, vi è mai capitato a 20 anni di agire di pancia e non di testa, di lanciarvi in una situazione che già sapevate sarebbe stata un fiasco ma a guidarvi erano dei sentimenti, sensazioni? Ecco, magari a Martina è capitata la stessa cosa.”

“Ben consapevole che tra lei e Ciro ci sarebbero state divergenze”

Giusy difende la scelta di Martina, parlando di un sentimento vissuto con sincerità: “Lei, ben consapevole che magari tra lei e Ciro ci sarebbero state divergenze caratteriali, dei contrasti. Si è buttata scegliendo la strada più difficile, perché sicuramente Ciro lo era rispetto a Gianmarco, però ha fatto una scelta di cuore e di pancia.”

Infine, il messaggio si fa più ampio, con un riferimento anche al senso stesso del programma: “E il programma è questo che dovrebbe portare, è questo che vorremmo vedere. Persone che agiscono di pancia e non guidati dalla logica dei follower e di quello che piace al pubblico. Martina è andata male, ma penso, sono quasi sicura del fatto che guardandoti indietro non ti pentirai di nulla.”

Il fatto che Martina abbia deciso di condividere questo video – senza aggiungere alcuna parola – è un segnale evidente: si riconosce in quel messaggio, si sente compresa e difesa in un momento in cui le critiche rischiano di diventare pesanti da gestire. Qui il video:

Un modo elegante, silenzioso ma efficace per rispondere a chi la accusa e, al tempo stesso, rivendicare la libertà di aver seguito il cuore, anche se poi le cose non sono andate come sperava.