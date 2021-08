Martina Nasoni e Daniele Dal Moro ieri erano insieme in quel di Napoli. La ex coppia nata al Grande Fratello di Barbara d’Urso ha nuovamente acceso le speranze dei fan condividendo alcune storie sui social.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro di nuovo insieme

Dopo la fine del Grande Fratello Martina e Daniele hanno proseguito la loro turbolenta relazione d’amore con costanti alti e bassi fino al trono di Dal Moro (proposto anche alla Nasoni).

Ieri, dopo mesi di distanza, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono comparsi nuovamente insieme: “Rianimato cuore di latta”, ha scritto lui tra le storie di Instagram (ma la didascalia va contestualizzata con la precedente clip dove l’ex vincitrice del GF stava dormendo).

Nel video condiviso da un loro amico poi, i due appaiono seduti accanto e sembrano molto affiatati: cosa bolle in pentola?

Daniele e Martina ci stanno riprovando oppure sono solamente buoni amici? Vedremo se i diretti interessati chiariranno la loro relazione.

Nel frattempo il VIDEO vi aspetta in apertura articolo.

Ma come Martina nasoni e Daniele del moro ieri erano insieme a Napoli cosa mi sono persa? — Debora (@Debora93432281) August 29, 2021

Daniele e Martina ieri erano insieme…io debole — ✨ (@startwoooork) August 29, 2021

Daniele Dal Moro e Martina no mesmo lugar pic.twitter.com/kOAlm7l4xm — Laura (@LaaDark) August 29, 2021

