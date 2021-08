Dopo la dedica di Martina Miliddi indirizzata al fidanzato Raffaele Renda, Aka7even preso dall’istinto ha risposto alla ex fidanzata con una bella frecciatina condivisa su Twitter.

A distanza di alcune ore, proprio Martina Miliddi ha preso in prestito un recente sfogo di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e sua grande amica:

Martina ha spiegato anche per quale motivo ha condiviso questo messaggio:

Perché è pura verità. Nessuno da il diritto agli altri di parlare come gli pare solo perché siamo personaggi pubblici. Ma chiudo il discorso anche in fretta perché tutto quello che scrivete non mi appartiene, sprecate solo tempo. Mi ha insegnato proprio questo la mia esperienza, a guardarmi e guardare solo le persone che amo, il resto è noia.