Martina Miliddi dopo Amici 20 è tornata alla danza in TV facendo parte del corpo di ballo di Battiti Live insieme a Tommaso Stanzani ed altri ex protagonisti della scuola più amata d’Italia.

La ballerina da oltre un anno vive una storia d’amore con Raffaele Renda, cantante e suo ex collega di Amici. Intervistata da Lorella Cuccarini nel format “Dimmi di te”, ha parlato della loro storia d’amore:

Lui, a parte essere un artista, è una persona col cuore enorme. Io non sono riuscita a guardare il lato estetico, lui era talmente vicino a me ad un pezzo dal mio cuore che è successo tutto in modo naturale.

E su Amici di Maria ha raccontato:

Mi ha insegnato troppo dal punto di vista caratteriale. L’ho vissuta con tanta amarezza, oggi dico che dovevo andare a mille. Tutto quello che c’era attorno, le persone, si sa che nella vita si piace e non si piace, ma tu devi andare sempre a mille. Se vuoi fare questo nella vita non puoi farti scoraggiare. Oggi sono riuscita a maturare e ad essere consapevole. Se tornassi indietro non piangerei così tanto. E poi non prenderei i pezzi con tanta ansia.