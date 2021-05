Martina Miliddi e Raffaele Renda si frequentano? Lei replica in modo ambiguo – VIDEO

Le dinamiche “gossip” sia dentro che fuori la Scuola di Amici 20 hanno sempre interessato e da qualche tempo non mancano le indiscrezioni sul rapporto esistente tra Martina Miliddi e Raffaele Renda. La storia tra la ballerina e Aka7even è ormai giunta al capolinea ma nella scuola Martina ammise un interesse anche per Raffaele che però fece un passo indietro per salvaguardare l’amicizia con entrambi.

Martina Miliddi e Raffaele Renda: cosa c’è tra loro?

Con la sua uscita da Amici 20, Martina Miliddi ha riacceso il gossip in merito al suo presunto ritrovato interesse per Raffaele Renda e questo ha portato anche alcuni fan a porre una domanda diretta al fine di capire cosa ci sia realmente tra i due.

Ad un fan che le domandava se stesse frequentando il cantante, però, Martina ha replicato in maniera ambigua, spiazzando (video in apertura).

Cosa ci sarà davvero tra i due? Di recente Raffaele a Tv Sorrisi e Canzoni aveva detto, parlandi proprio del “triangolo” con Aka7even e Martina:

È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica […] Sono single. Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita.

Nel corso delle altre domande che sono state poste a Martina dai suoi follower, la Miliddi ha anche svelato altri dettagli della loro convivenza ad Amici 20, tra cui il miglior “cuoco” in casetta e la persona con cui aveva legato maggiormente.