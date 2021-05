Martina Miliddi nel cast del Grande Fratello Vip 6? Secondo il sito anticipazioni.tv, ci potrebbe essere questa possibilità (io la chiamo “fanta TV”). Ecco gli altri dettagli.

Martina Miliddi dopo Amici 20 al Grande Fratello Vip?

Il conduttore si è già messo a lavoro, tanto che avrebbe ottenuto il sì già da alcuni potenziali inquilini. In cima alle sue preferenze ci sarebbe anche un’ex allieva di Amici 2021. Di chi stiamo parlando? Di Martina Miliddi, ballerina di questa edizione che è stata eliminata qualche settimana fa.

Questo scrive il sito di cui vi abbiamo parlato prima. Io, sinceramente, credo che questa ipotesi sia già da scartare sul nascere. Nonostante il tanto gossip che Martina ci ha regalato, credo che gli allievi di Amici vadano nella scuola proprio per inseguire il loro talento e non per finire nella Casa del GF Vip.

Certo, in passato è capitato ad ex volti del talent di prendere parte ad altri programmi come L’Isola dei Famosi ma, oggettivamente, erano noti in cerca di “rilancio” come Valerio Scanu, Marco Carta e Moreno Donadoni.

Per quanto riguarda questa edizione di Amici 20, si era persino parlato di Deddy e Rosa Di Grazia nella prossima edizione di Temptation Island ma, anche in questo caso, credo ci siano pochissime possibilità che ciò possa realmente accadere.