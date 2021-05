Raffaele Renda e Martina Miliddi si stanno frequentando dopo Amici 20, parola del cantante che a SuperGuidaTV smentisce pure una croccante indiscrezione sul conto della ballerina che gira ormai da giorni.

La frequentazione con Martina procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà.

C’è stato un momento di difficoltà perché io ero molto amico di Martina ma anche di Luca. Non mi sembrava il caso di mettermi in mezzo al loro rapporto. E’ stata più la decisione di Martina di chiudere il rapporto con Luca che mia perché io non ho mai fatto nulla.

Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati. Una volta usciti, le vite vanno avanti. Lei è libera e anche io lo sono. Pertanto, possiamo entrambi ritentare una situazione.