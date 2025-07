Martina mette un punto fine al dissing con Raul: le sue ultime parole

Martina De Ioannon mette un punto fine al dissing con Raul Dumitras: le sue ultime parole.

Sui social basta una battuta per far esplodere un polverone, soprattutto se si toccano temi come ex fidanzati, frecciatine e orgoglio. Lo sa bene Martina De Ioannon, ex protagonista di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, che negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé per una diretta tiktok in cui ha ironizzato sul suo ex Raul Dumitras, ribattezzandolo sarcasticamente “Brad Pitt” (clicca qui per il video e la risposta immediata di lui).

Una battuta apparentemente innocua che però ha scatenato un’ondata di commenti, tra cui quello di un hater particolarmente velenoso:

“Tesoro comunque con ‘Brad Pitt’ ci sei stata tu, non noi e parli di gusti. Non si sputa nel piatto in cui hai mangiato. Puoi avere i soldi, ma devi ancora imparare a campare”.

Un attacco diretto e personale, che non è passato inosservato. Martina ha deciso di rispondere senza troppi giri di parole, mantenendo però il suo stile tagliente e fiero:

“Vi ho dato un po’ da parlare, ci rivediamo l’anno prossimo quando avrò costruito una famiglia, lavorato, fatto carriera e abiterò in una bellissima casa”.

Un messaggio chiaro, quasi un manifesto di rivalsa: Martina sembra intenzionata a voltare pagina con determinazione, lasciandosi alle spalle frecciatine, ex e critiche gratuite.

La ragazza non è nuova a risposte dirette e sicure, e anche stavolta ha dimostrato di non voler rimanere in silenzio di fronte a chi prova a sminuirla. Intanto i social continuano a commentare, tra chi prende le parti di Raul (che non ha replicato) e chi invece applaude l’ironia e l’autoironia con cui Martina sta affrontando questa nuova fase della sua vita in compagnia e innamorata di Ciro Solimeno.