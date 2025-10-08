Martina De Ioannon risponde ai gossip e lancia nuovi indizi su Steri

Martina De Ioannon e Steri, gli indizi continuano.

Martina De Ioannon rompe il silenzio sugli ultimi gossip con Carlo Marini e si avvicina sempre più a Gianmarco Steri: i segnali social non passano inosservati

Dopo la fine della sua relazione con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon torna a far parlare di sé. L’ex tronista di Uomini e Donne è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica, stavolta per un possibile avvicinamento a Gianmarco Steri, suo ex corteggiatore durante il dating show di Canale 5. Alcuni indizi sui social, infatti, hanno riacceso la curiosità dei fan, alimentando il gossip sul loro rapporto.

Parallelamente, sono emerse anche delle voci su un presunto ritorno di fiamma con Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island. Tuttavia, Martina ha deciso di intervenire personalmente per fare chiarezza, almeno su una delle due situazioni.

Martina risponde al gossip su Carlo Marini

A far discutere è stato un possibile riavvicinamento tra Martina e Carlo Marini, conosciuto durante Temptation Island. I due avevano fatto parlare già in passato, quando lei lasciò Raul Dumitras proprio per approfondire la conoscenza con Carlo.

Questa volta, però, Martina ha voluto smentire apertamente i rumors. In un commento su TikTok ha scritto:

“La cosa più finta che abbia letto. Capisco la confusione, ma così no”.

Sta per succede er botto qui? Del coatto non smentisce ma su Carlo si #coatters pic.twitter.com/7Ee6axSZzD — Giorgia (@Giorgia56776877) October 7, 2025

Con queste parole ha messo a tacere le indiscrezioni, escludendo un ritorno di fiamma con l’ex tentatore. Il commento sembra essere rivolto direttamente a chi ipotizzava una ripresa dei rapporti tra i due.

I segnali social su Gianmarco Steri

Diversa la situazione con Gianmarco Steri. A differenza del caso Marini, Martina non ha smentito in modo diretto le voci su un suo possibile legame con l’ex corteggiatore romano. I due si erano conosciuti proprio a Uomini e Donne, ma alla fine lei aveva scelto Ciro Solimeno. Ora, però, entrambi sono single e – secondo alcune fonti vicine all’ambiente televisivo – avrebbero ricominciato a vedersi.

Negli ultimi giorni, infatti, sono stati notati nello stesso locale a Roma. Inoltre, alcuni dettagli sui loro profili social non sono sfuggiti ai fan: entrambi hanno pubblicato stories con l’emoji di un treno e Martina ha messo like a video TikTok che riproponevano le canzoni delle esterne che aveva vissuto proprio con Gianmarco nel programma.

Tutti segnali che hanno portato molti a ipotizzare un possibile riavvicinamento, magari lontano dai riflettori ma non del tutto nascosto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trashbiccis (@trashbiccis)

Nuovo indizio con Gianmarco che spiazza: il like ai commenti sotto uno sticker proprio dell’ex corteggiatore romano:

Le parole di Martina su Ciro dopo la rottura

Nonostante le nuove voci, Martina ha mostrato un atteggiamento sincero anche nei confronti della recente rottura con Ciro Solimeno. Sempre su TikTok, ha commentato:

“Hanno tutti le storie perfette, le mie sono uno scandalo”.

E ancora, rispondendo a chi le ha scritto che tra lei e Ciro resterà sempre un legame speciale, ha ammesso:

“Ovvio”.