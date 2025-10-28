Martina De Ioannon non si presenta a U&D: lei spiega il perchè

Martina De Ioannon rompe il silenzio, le sue parole.

Martina non si presenta a Uomini e Donne, lei spiega il perchè

Anticipazioni di fuoco quelle di oggi di Uomini e Donne: un confronto in studio tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara (qui per recuperare tutto). All’appello, però, mancava Martina De Ioannon. L’ex tronista ha deciso di dire la sua rispondendo ad un commento sotto il suo ultimo post che recita: “Adoro, la scelta di non presentarsi, super chic e dimostra inoltre quanto fosse sicura che la persona che ha accanto adesso l’avrebbe difesa adeguatamente!”.

La risposta di Martina: “ESATTAMENTE”.

Anticipazioni 28/10: confronto tra Gianmarco e Ciro

Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni:

“Ciro ha detto che Martina è stata falsa con lui perchè ha negato alcune cose e che anche telefonicamente con lui non è sincera, Sia Ciro che Maria ma anche Gianni hanno sottolineato il fatto che Martina ha sbagliato a pubblicare la foto con la collana indossata di Gianmarco. Cristina, invece, ha inizialmente dato del ragazzino a Gianmarco, gli ha detto che lui pensava solo alle serate e non esisteva lei per lui, Gianmarco ha detto più volte che non è cosi e che non vorrà mai dire cose negative nei confronti di Cristina perché le porta rispetto. Comunque, i due non sono una coppia, si stanno frequentando al momento e devono capire, specialmente Gianmarco essendo stato la seconda scelta. Quind, non sono fidanzati: lui lo ha voluto specificare più di una volta

Comunque, Ciro chiamerà Martina oppure, dovendo andare a casa di lei a riprendere delle cose lasciate lì, si chiariranno riguardo alcune cose. Poichè Gianmarco, siccome Martina non c’era, non voleva si parlasse di lei e gli ha detto di chiamarla e chiarirsi tra loro due. Alla fine, Gianmarco si è stretto la mano con Ciro e si è salutato con Cristina. Ciro sembrava non avercela tanto con Gianmarco ma in primis solo con Martina”.