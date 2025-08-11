Martina De Ioannon, l’ultimatum di Ciro: c’entra Gianmarco Steri

Ci sarebbe un ultimatum da parte di Ciro nei confronti di Martina De Ioannon e c’entra Gianmarco, ecco cos’è successo.

Martina De Ioannon al GF? L'ultimatum di Ciro, c'entra Gianmarco Steri

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri potrebbero essere fra i prossimi concorrenti del Grande Fratello, a giudicare dalle voci che si rincorrono da settimane. Entrambi, ex protagonisti di Uomini e Donne – lei come tronista, lui prima corteggiatore e poi tronista –, sembrano in lizza per entrare nella Casa più famosa d’Italia. Ma c’è un elemento che potrebbe complicare i piani: Ciro Solimeno, attuale fidanzato di Martina.

“Se Gianmarco c’è, tu non entri al GF”

Secondo indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano, Ciro avrebbe posto un veto: Martina potrebbe unirsi al cast solo se Gianmarco non ci fosse. In pratica, l’ex fidanzato messo da parte al termine del programma avrebbe messo le cose in chiaro, dando a Martina un ultimatum che nasconderebbe sfiducia nei confronti della sua relazione attuale.

Detto ciò, le voci su Gianmarco influenzano davvero i giochi: pare infatti che lui non sia stato convocato per il casting, e che le indiscrezioni sulla sua partecipazione siano infondate. Se così fosse, Martina potrebbe evitare di trovarsi davanti a una scelta difficile – tra amore e carriera televisiva.

Ora non resta che attendere i nomi ufficiali del cast per scoprire se vedremo davvero Martina all’interno del reality, e se l’assenza di Gianmarco rappresenterà la chiave di svolta per far partire la sua avventura.