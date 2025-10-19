Martina chiama Ciro dopo i gossip su Steri: “Gli ha detto..”

Uomini e Donne, emergono dettagli su una telefonata tra Martina e Ciro: cosa è accaduto davvero

La nuova stagione di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena. Al centro dell’attenzione c’è un triangolo che sta facendo molto discutere: quello tra Gianmarco Steri, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Negli ultimi giorni, sono emerse notizie che sembrano confermare la nascita di una frequentazione tra Martina e Gianmarco, mentre sul ruolo di Ciro iniziano ad affiorare nuovi retroscena.

Martina e Gianmarco sempre più vicini: c’è stato un bacio

Lorenzo Pugnaloni, noto blogger, nella giornata di ieri, ha rivelato che, secondo fonti vicine a Martina, lei e Gianmarco si sarebbero incontrati recentemente in un negozio, dove sarebbero stati visti da più persone in atteggiamenti affettuosi. Tra i due ci sarebbe anche stato un bacio, un dettaglio che rafforza l’ipotesi che non si tratti solo di una simpatia passeggera, ma di una conoscenza che potrebbe evolversi.

La chiamata a Ciro e il suo doppio atteggiamento

Sempre Pugnaloni ha svelato che nella giornata di ieri Martina abbia contattato telefonicamente Ciro per parlargli della situazione, forse con l’intento di chiarire tutto prima che le voci cominciassero a circolare online. Durante la conversazione, lui sarebbe apparso tranquillo e senza segnali di rabbia o dispiacere. Tuttavia, poco dopo, il suo comportamento sui social ha fatto discutere. Nelle sue stories, infatti, Ciro ha mostrato un lato molto più emotivo, parlando di delusione e tradimento, scatenando l’empatia dei follower.

Le accuse: “Sta facendo la vittima per guadagnare visibilità”

Chi conosce Martina sostiene che Ciro stia cercando di cavalcare la situazione per attirare attenzione, accusandolo di costruire una narrazione ad hoc per aumentare l’engagement sui social. Secondo queste fonti, la sua scelta di chiudere temporaneamente il profilo sarebbe parte di una strategia mirata a far crescere il numero di seguaci.

Nessun reality in vista per Martina e Gianmarco

Intanto, vengono smentite le voci che parlavano di un possibile ingresso della coppia al Grande Fratello. Martina, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di intraprendere un percorso televisivo con Gianmarco, né tantomeno di rispondere pubblicamente alle provocazioni social. La sua intenzione sarebbe quella di evitare polemiche e mantenere un profilo basso, almeno per il momento.

Come si evolverà la situazione? Cosa succede ora (il sottoscritto ha vibes di post ufficiale insieme a breve, Martina e Gianmarco, ma sono solo vibes)

Resta da vedere cosa succederà nei prossimi giorni. È probabile che uno dei protagonisti decida di chiarire la propria posizione pubblicamente. Al momento, ciò che sembra certo è che tra Martina e Gianmarco c’è un legame sempre più evidente, mentre Ciro potrebbe continuare a raccontare la sua versione attraverso i social.