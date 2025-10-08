Martina lancia una frecciatina a Ciro post rottura: “Tutto da copione”

La storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è giunta al capolinea. Svariate sono state le indiscrezioni e i gesti social che si incalzano in queste ore: tra chi sta notando alcuni indizi su un possibile ritorno da parte di lei con Gianmarco Steri e lo stesso ex corteggiatore napoletano che ha recentemente mandato un messaggio, non troppo velato, alla sua ex (qui per il gesto social che sembrerebbe confermare alcuni gossip recentissimi).

Adesso è l’influencer a lanciare una (forse evitabile) frecciatina a Solimeno rispondendo a un commento lasciando poco spazio ai dubbi.

Il tutto è iniziato sotto un tiktok di Martina (che potete recuperare nel video a inizio articolo) in cui una follower scrive: “Spero solo per Ciro che ritrovi la felicità, quella vera però.”

Un altro utente rincara la dose: “Eh sì porello… dopo tutto sto dolore della vita.”

A quel punto arriva la replica diretta di Martina, che commenta così: “No ora è il momento vittima, fosso scansato, meriti di meglio, lei non ti merita… tutto da copione. Solo così si hanno consensi.”

Parole dure, che sembrano colpire in pieno il suo ex compagno. La frase “solo così si hanno consensi” lascia intendere che, secondo Martina, Ciro si stia facendo passare per la parte lesa per ottenere supporto e visibilità.

Una risposta che ha fatto il giro dei social in poche ore, attirando centinaia di reazioni tra chi sostiene Martina e chi invece difende Ciro. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla rottura, ma il botta e risposta tra i commenti parla chiaro.

“Non ho specificato con chi”, Martina rincara la dose

Martina non si ferma e risponde ad un altro commento in maniera bizzarra:

sto schiattando questa persona non è reale ahahahaahah pic.twitter.com/2RLLGkPqWS — intossicata (@notfunnycri) October 8, 2025