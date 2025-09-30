Martina e Ciro “sono in crisi”: la verità sul loro rapporto

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in crisi? Ecco cosa sta succedendo davvero

Negli ultimi giorni si è fatto sempre più insistente il gossip su una possibile crisi tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. I due, che si erano scelti nel programma di Maria De Filippi, sembrano da tempo meno presenti insieme sui social, e questo ha alimentato dubbi e supposizioni tra i fan.

Secondo alcune segnalazioni, nel weekend appena trascorso sarebbero stati avvistati in locali diversi di Roma, città dove entrambi vivono. Tuttavia, un dettaglio importante riporta calma tra i loro sostenitori: pochi giorni fa sono stati visti insieme ad un evento pubblico.

Qual è la verità, avvistamento all’evento Action Academy: crisi smentita?

Martina e Ciro hanno partecipato alla serata organizzata da Action Academy, accademia di alta formazione cinematografica che ha festeggiato il suo decimo anniversario. Durante l’evento, i due sono stati visti parlare e scambiarsi gesti di complicità, comportamento che sembrerebbe smentire l’ipotesi di una rottura.

La loro presenza fianco a fianco fa pensare che il legame sia ancora saldo, nonostante l’assenza di contenuti condivisi online nelle ultime settimane.

Serate separate, ma nessuna conferma ufficiale

Le voci sulla crisi sono nate anche da alcune storie condivise da Deianira Marzano, in cui si riportano segnalazioni di testimoni che avrebbero visto Ciro in un noto locale romano, The Flat, senza Martina. Nello stesso momento, lei si trovava in compagnia di un’amica al Sanctuary, altro locale frequentato nella capitale.

Tuttavia, è possibile che si sia trattato semplicemente di uscite separate con amici, come spesso accade anche nelle coppie più affiatate.

Il messaggio di Gemma Galgani: un segnale?

A far crescere ulteriormente i dubbi, è arrivato un messaggio pubblicato da Martina su Instagram. Si tratta di un pensiero inviato da Gemma Galgani, storica figura del trono over, che le ha scritto parole piene di affetto e vicinanza. La Galgani ha detto che vorrebbe abbracciarla senza bisogno di spiegazioni, solo per farle sentire il suo supporto.

Questo gesto è stato interpretato da alcuni follower come un segnale di difficoltà emotiva vissuta da Martina, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali che confermino alcun problema nella coppia.

Nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati

Al momento né Martina De Ioannon né Ciro Solimeno hanno commentato le voci sulla loro relazione. I due ex volti del dating show continuano a mantenere il riserbo, preferendo non alimentare i pettegolezzi.

Per ora, la verità resta nelle mani dei protagonisti. Nel frattempo, l’interesse del pubblico resta alto, in attesa di capire se si tratti solo di gossip infondato o di un momento di riflessione nella loro storia.