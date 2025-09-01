Martina Cardamone, chi è la corteggiatrice che ha già conquistato Flavio Ubirti a Uomini e Donne – FOTO

Chi è Martina Cardamone, la corteggiatrice che ha conquistato Flavio Ubirti a Uomini e Donne

Le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne (qui per le anticipazioni di oggi) stanno già facendo parlare il pubblico. Tra i protagonisti più seguiti del momento c’è Flavio Ubirti, nuovo tronista del trono classico, che sembra aver trovato un’interessante sintonia con una delle sue corteggiatrici: Martina Cardamone.

Tra Flavio e Martina è già scattata l’intesa

Secondo le ultime anticipazioni riportate dall’esperto di gossip e sempre affidabile Lorenzo Pugnaloni, Flavio ha deciso di uscire con Martina per due volte di seguito, segnale evidente di un forte interesse nei confronti della ragazza. Un gesto che ha attirato l’attenzione del pubblico e degli altri partecipanti in studio.

Durante l’ultima esterna, i due si sono incontrati in piscina. Martina, appassionata di nuoto, ha coinvolto Flavio in un momento molto personale, facendo emergere un’intesa naturale e spontanea. Flavio non ha nascosto il suo coinvolgimento, dichiarando di essere rimasto subito affascinato da lei.

Chi è Martina Cardamone

Il pubblico si sta già chiedendo chi sia Martina, la ragazza che ha colpito il cuore del tronista. Al momento le informazioni su di lei non sono molte, ma ecco cosa sappiamo: il suo nome è Martina Cardamone, su Instagram è conosciuta con il profilo @maartinz. Lavora come modella ed è molto legata al mondo dell’arte e della fotografia.

Sebbene non siano noti dettagli precisi sulla sua età o sul suo passato, Martina si è già fatta notare per il suo stile e la sua personalità decisa. Il suo percorso nel programma promette di regalarci momenti interessanti. Ecco i suoi video su Tiktok:

La nuova stagione

La stagione 2025 di *Uomini e Donne* è appena cominciata e le prime dinamiche iniziano a delinearsi. Flavio e Martina sembrano avere un feeling immediato, ma nel programma condotto da Maria De Filippi tutto può cambiare da un momento all’altro. Altri corteggiatori e corteggiatrici sono pronti a mettersi in gioco e, come sempre, non mancheranno i colpi di scena.

Nei prossimi appuntamenti scopriremo se tra Flavio e Martina nascerà qualcosa di importante o se la conoscenza prenderà un’altra direzione.