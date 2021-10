Marracash, dopo alcuni giorni, interviene sul gossip che lo vede protagonista. Si dice che la storia tra il rapper ed Elodie sia definitivamente naufragata e lui avrebbe un nuovo amore.

I fan sono andati in tilt per il gossip sulla presunta fine della storia tra il rapper Marracash e Elodie. Nessuno dei due ha per ora o confermato o smentito le voci che circolano. Siamo però in grado di fornirvi un dettaglio esclusivo di cui tutta Milano parla: alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy.