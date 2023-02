Marracash e Andrea Iannone, ex e fidanzati famosi di Elodie

Elodie a Sanremo 2023 è tra le artiste più “attenzionate” della nuova edizione condotta da Amadeus. Fuori dal palco la cantante riceverà il sostegno del fidanzato Andrea Iannone con alle spalle una relazione “ingombrante” con Marracash.

Il 12 maggio farà uno show al Forum e c’è anche un disco in arrivo dopo Sanremo 2023. Si chiama “Ok respira”e raccoglie i singoli di questo ultimo anno e mezzo e sette inediti, collaborazioni con Mahmood, Elisa, Dardust.

Intervistata dal Corriere della Sera ha spiegato:

Per la prima volta ho partecipato alla scrittura. Volevo far valere la mia visione, una cosa non semplice per un interprete.

In uno dei brani, “Apocalisse”, parla direttamente a un suo ex fidanzato Marracash:

Oggi Elodie è felice tra le braccia di Andrea Iannone, pilota della MotoGP:

Sono molto felice, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi. Metaforicamente parlando non voglio “difendermi” a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l’identità dell’altra persona, l’amore viene da lì.