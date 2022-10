“Il marito di Giaele è scomparso”, Bradford Beck ha preso una decisione

Il marito di Giaele De Donà sarebbe particolarmente arrabbiato con la sua dolce metà. Lui è sparito dai radar da quando lei si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip.

Samara Tramontana durante Casa Pipol, ha svelato un gossip croccante proprio con protagonista Bradford Beck, il marito di Giaele:

Ho uno scoop. Noi sappiamo che al Grande Fratello Vip è arrivata una richiesta del marito che voleva mandarle l’aereo durante il suo compleanno che voleva fare una cosa molto grossa però non è successo niente. Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto con Antonino. Lei ultimamente è sempre con lui anche se lunedì ha negato tutto, è letteralmente la sua ombra.

Parpiglia è intervenuto:

Il matrimonio è una cosa seria, loro si sono sposati due volte. Arrivi nella casa del GF Vip e dici che ti piace Antonino. Questo è un messaggio molto negativo, senza fare giri di parole. Relazione aperta? Ma dai smettiamola, il matrimonio in chiesa ha un valore ed è un rito dove giuri amore eterno. Non giuri amore aperto eterno. Piuttosto non ti sposi!