L’amore libero professato da Giaele De Donà al Grande Fratello Vip, è un argomento che coinvolge pienamente anche il marito Bradford Beck, almeno secondo la paparazzata di Chi Magazine di questa settimana.

Il marito di Giaele beccato con una donna famosa: ecco di chi si tratta

Il marito di Giaele è stata fotografato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini insieme a Rossella Di Pierro in quel di Milano. I due si sono incontrati dopo cena in un locale in centro e apparivano decisamente complici e affiatati.

Rossella è una conduttrice, organizzatrice di eventi ed è capitano della Nazionale modelle Amika dove giocano molti volti noti.

Bradford è rimasto con Rossella in questo locale in zona corso Garibaldi almeno due ore, fra sorrisi e sussurri, sempre stretti l’uno all’altra come se dovessero confessarsi piccoli e grandi segreti.

Giovedì sera queste immagini verranno mostrate a Giaele? Vedremo come reagirà la concorrente del Grande Fratello Vip.

Charlie: “ad Antonino piace Ginevra”

Luca: “e mo te ne sei accorto” Charlie: “ceh scusa, intendevo che ad Antonino piace Giaele”

Luca: “ma casomai il contrario”😂⚰ LUCA SEI IL RE#gintonic — NINO🥬TONIC🔥 (@GINTONIZZATI) October 11, 2022