Giaele De Donà sin dal suo ingresso nella spiatissima Casa del GF Vip 7 ha fatto particolarmente chiacchierare per via del suo matrimonio. Una relazione “non convenzionale” con il marito, un uomo ricco e molto più grande di lei. Ma cosa si nasconde davvero dietro questo rapporto?

Chi è il marito di Giaele De Donà e la verità sul matrimonio “aperto”

Cristina Quaranta ha già fatto sapere di non credere assolutamente al matrimonio della sua inquilina Giaele De Donà. Ad aver svelato però degli interessanti dettagli ci ha pensato Emy Buono, concorrente della passata edizione de La Pupa e il Secchione ed amica della Vippona.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, Emy Buono ha esordito: “Ha lanciato due marchi di abbigliamento grazie a suo marito”. Ma cosa ha svelato rispetto al ‘misterioso’ legame coniugale?

Tanto per cominciare, il matrimonio non è uno solo. Eh già, sono due. Il primo, quello ufficiale, è stato celebrato in Comune a Jesolo il 22 gennaio del 2022. Il secondo a Tulum, in Messico, lo scorso febbraio. Due volte sposa, perché lei ama festeggiare, adora il lusso e il suo sogno è sempre alzare il tiro… più di Chiara Ferragni! Inoltre ha festeggiato anche prima delle nozze, il 4 ottobre 2021: un party per l’addio al nubilato al ristorante Carmè a Milano. Naturalmente c’ero anch’io.

Ma chi è davvero il marito Bradford Beck? L’uomo è un imprenditore ed amministratore delegato di United Aeronautical e progetta e costruisce materiale aeronautico. In merito però l’amica di Giaele ha aggiunto altri particolari e retroscena:

Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro. A noi, per esempio, ha detto che collabora con i politici americani e vende aerei ai militari. Ma non abbiamo mai capito realmente da dove provenga la sua ricchezza. Un altro punto che non torna è la convivenza dopo il matrimonio: non c’è mai stata, Giaele vive a Milano, in zona Stazione centrale, il marito a Los Angeles. Un po’ strano. Si vedono raramente. In questi giorni, per esempio, Bradford è a Parigi. Viaggia tantissimo. E non segue il Grande Fratello Vip.

Ma cosa significa esattamente la relazione aperta esistente tra Giaele De Donà ed il marito Bradford Beck?

In breve, ognuno fa quello che vuole. Si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie, e viceversa. Quest’estate, per esempio, Giaele è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Pérez, con il quale ha avuto un flirt. Pérez è fidanzato, Giaele è sposata: è successo il caos.

Emy Buono ha poi svelato che tra lei e Giaele in passato ci sarebbe stata una certa alchimia. L’ex pupa è andata oltre raccontando come vede il matrimonio dell’amica: