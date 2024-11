Marito e figlia di Nina Zilli: chi sono Danti e Anna Blue, la vita privata

Nina Zilli, nota cantautrice e conduttrice radiofonica, è anche una moglie e madre affettuosa. Nel 2024, la sua vita familiare è al centro dell’attenzione, grazie alla sua relazione con il rapper Danti e alla nascita della loro prima figlia, Anna Blue. La coppia, che ha iniziato la loro storia d’amore nel 2019, ha accolto la loro prima figlia nel giugno 2023.

Nina Zilli, chi sono il marito e la figlia

Nina Zilli e Danti, il cui vero nome è Daniele Lazzarin, hanno iniziato la loro relazione nel 2019. Danti, noto per essere cofondatore dei Two Fingerz, ha lasciato il mondo del canto per dedicarsi alla produzione musicale e alla scrittura di canzoni. La coppia ha fatto la loro prima apparizione pubblica nel febbraio 2020, durante l’inizio della pandemia. Prima di incontrare Danti, Nina Zilli ha avuto una relazione di sette anni con il musicista Riccardo Gibertini e una più breve con Neffa.

La Nascita di Anna Blue

La nascita di Anna Blue ha segnato un momento speciale nella vita di Nina Zilli e Danti. La piccola è nata il 2 giugno 2023, e la coppia ha condiviso la gioia della sua nascita sui social media. Nina Zilli ha descritto la maternità come un’esperienza trasformativa, affermando che “diventare madre è stato il dono più grande della mia vita”.

Carriera e vita privata

Nonostante gli impegni familiari, Nina continua a brillare nel mondo dello spettacolo. Nel 2024, è una delle concorrenti di “Ballando con le stelle”, dove si cimenta nel ballo dopo il successo del suo Summer Tour. La sua partecipazione al programma è stata accolta con entusiasmo dai fan, che apprezzano la sua capacità di bilanciare la carriera e la vita familiare.