Rosy Chin è indubbiamente una delle concorrenti più rappresentative del Grande Fratello 2023. Dentro la famosa casa italiana, la sua personalità decisa si è manifestata fin dalle prime battute, conquistando implicitamente il ruolo di leader tra molti dei suoi compagni di avventura: scopriamo chi sono i figli e il marito della ristoratrice.

Marito e figli di Rosy Chin del Grande Fratello: ecco chi sono

Chi è veramente Rosy Chin? La chef di 37 anni è nata a Milano e ha trascorso la sua infanzia in una famiglia di ristoratori. È soprannominata “The Queen of Sushi” grazie al suo rinomato locale fusion, che è frequentato anche da personaggi famosi, compresi i Ferragnez.

Rosy ha aperto il suo locale insieme al marito, Paolo La Quosta, anch’egli chef.

La coppia ha tre figli, il più grande dei quali ha 17 anni. Tuttavia, i figli non sono gli unici “piccoli” in casa Chin. “The Queen of Sushi” ama follemente gli animali e condivide la sua vita con tre cagnolini, ai quali ha persino dedicato un profilo Instagram.

Andiamo a conoscere meglio i “Chin” a quattro zampe: si tratta di due Chihuahua e un Pomeranian. Come Rosy ha raccontato in un’intervista:

Molti pensano che i Chihuahua siano bisbetici, invece no, sono dolcissimi, soprattutto con i miei figli.

Pixie ha 10 anni:

E con quel suo corpicino minuscolo è riuscita a portare nella mia vita e in quella della mia famiglia una gioia immensa.

Dopo un anno, mentre Rosy era in attesa del suo terzo figlio, Samuel, è arrivata Jasmine, la seconda Chihuahua:

Coccolona, dolcissima, ma diffidente.

Alla fine è arrivata anche Yuki, la Pomeranian che ora ha due anni: