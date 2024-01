Marito e figli di Jasmine Trinca: chi sono, curiosità sulla vita privata

Jasmine Trinca, un’attrice italiana di grande talento, è nota per la sua riservatezza quando si tratta della sua vita privata: scopriamo il marito ed i figli.

Marito e figli di Jasmine Trinca: chi sono

Jasmine Trinca ha avuto una lunga relazione con Antonio Piarulli, che ha conosciuto durante gli anni universitari. Nel 2009, la coppia ha avuto una figlia, Elsa, chiamata così in onore della scrittrice Elsa Morante.

Intervistata dall’ANSA, l’attrice ha detto:

Con Elsa mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata. La maternità mi ha fatto capire tante cose, mi ha reinquadrata e ha risvegliato la riconoscenza per mia madre, che non c’è più.

Nonostante la loro storia d’amore con Antonio sia durata per diversi anni, alla fine si sono separati.

Nel 2021 ai microfoni di Silvia Toffanin, ospite della sua trasmissione Verissimo, l’attrice ha raccontato di essersi trasferita nuovamente a casa di sua madre insieme alla figlia Elsa, e di esservi rimasta fino alla sua morte.

Successivamente ha cambiato casa spostandosi nel quartiere Testaccio di Roma.

Attualmente, non si hanno informazioni precise sulla situazione sentimentale di Jasmine Trinca.

Nonostante le voci, la sua vita sentimentale rimane un mistero. Jasmine è molto riservata e non ama parlare della sua vita privata, pertanto non si sanno molte informazioni in merito.

