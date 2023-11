Marito e figli Giuliana De Sio: ex fidanzati famosi e vita privata

Giuliana De Sio è una famosa attrice italiana, nata a Salerno il 2 aprile 1956. Scopriamo tutte le informazioni sulla sua vita privata: ha un marito oppure dei figli?

Marito e figli Giuliana De Sio: ex fidanzati celebri e vita privata

La De Sio non si è mai sposata e non ha figli. La sua vita privata è molto riservata e non ama condividere con il grande pubblico il dietro le quinte oltre la carriera.

La De Sio quando aveva 19 anni, è stata sentimentalmente coinvolta con Alessandro Haber, un altro attore, per tre anni, quando lui aveva 29 anni e lei 19.

È stata anche in una relazione con Elio Petri, un regista, fino alla sua morte nel 1982.

È stata legata a diversi altri uomini famosi, tra cui lo scrittore Elvio Porta, Gabriel Garko e Mario De Felice, un ex concorrente del reality show italiano “Uomini e Donne” che è 25 anni più giovane di lei.

Tuttavia, la sua relazione con De Felice è finita a causa di significative differenze di personalità.

Giuliana ha anche vissuto diverse tragedie personali, tra cui una difficile infanzia, un tentato suicidio e la morte del suo compagno.