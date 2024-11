Cesare San Mauro è nato a Roma nel 1956 ed è un affermato avvocato cassazionista del Foro di Roma, oltre a essere professore associato di Diritto dell’Economia all’Università Sapienza ed è il marito della showgirl Angela Melillo.

La carriera di Cesare San Mauro è ricca di incarichi prestigiosi:

San Mauro è un volto noto anche in programmi televisivi come Porta a Porta, Uno Mattina e Agorà, dove affronta tematiche economiche e giuridiche.

Angela Melillo, vincitrice dell’edizione 2004 de La Talpa, ha raccontato di aver conosciuto Cesare durante una cena tra amici:

Non credo al colpo di fulmine. Lui mi ha scritto su Facebook e inizialmente non ricordavo chi fosse. Mi sono informata tramite un’amica in comune che mi ha rassicurata: ‘Lui è una persona perbene’.