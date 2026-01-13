Marisol di Amici, il nuovo amore è un ballerino del talent

Nuovo capitolo sentimentale per Marisol Castellanos. Dopo la fine della relazione con Petit, nata tra i banchi della scuola di Amici, la ballerina ha ritrovato l’amore accanto a Samu Segreto, anche lui ex allievo del talent di Maria De Filippi. I due non hanno condiviso la stessa edizione del programma: Samu ha partecipato alla ventiduesima stagione, mentre Marisol ha trionfato nel circuito danza l’anno successivo.

Non sono noti i dettagli su come sia sbocciata la relazione tra Marisol Castellanos e Samu Segreto. Quel che è certo è che la ballerina risultava single già dalla scorsa estate, quando aveva confermato la rottura con Petit rispondendo a una fan sui social, specificando di essere rimasta in rapporti sereni con l’ex fidanzato.

Samu Segreto, prima relazione alla luce del sole

Per Samu Segreto, questa storia rappresenta la prima relazione resa pubblica. Durante il suo percorso ad Amici, il ballerino e attore aveva raccontato di aver avuto una cotta non corrisposta per la professionista Elena D’Amario. “Elena D’Amario è stupenda, mi piace l’energia che trasmette sia quando balla sia come persona: sembra una che non si abbatte. Mi ispira“, aveva detto all’epoca.

Anche ospite di Silvia Toffanin, Samu era tornato sull’argomento, spiegando meglio quanto accaduto: “Sì, è vero che in qualche modo mi dichiarai. All’inizio con lei ci fu un po’ di imbarazzo da parte mia, perché ero convinto che questa cotta non fosse mai emersa. Invece la cosa venne fuori durante una puntata, davanti a tutti. In seguito fui ‘cotto’ di lei solo a livello professionale. Pensai che fosse una grande artista e la stimai molto. L’interesse sentimentale me lo feci passare“.

Il ballerino aveva poi riflettuto su quel periodo e sul suo modo di vivere le emozioni: “Furono cose che capitano un po’ a tutti, credo. Ormai, però, divenne una mia costante: mi piacquero molto le cose impossibili. Provai attrazione per ciò che non potei avere, che fossero situazioni, cose o persone. E dovetti ammettere che questo mi accadde in tutti i settori, non solo nella vita privata e in amore, ma anche sul lavoro“.

Oggi, però, sembra che per Samu Segreto le cose siano cambiate, con Marisol Castellanos pronta a diventare la prima fidanzata ufficiale mostrata al pubblico.