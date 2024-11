Mariotto svela perché vive in una comunità e se lascerà Ballando con le Stelle

Guillermo Mariotto, noto coreografo e giudice di Ballando con le Stelle, ha deciso di vivere in una comunità per via del suo cambiamento personale.

Alberto Dandolo, tra le pagine di Oggi, ha svelato dettagli inediti sulla vita privata di Guillermo Mariotto, noto stilista e giurato di Ballando con le Stelle. Secondo il giornalista, Mariotto avrebbe abbracciato un percorso spirituale molto intenso, trasferendosi in una comunità cristiana conservatrice nei pressi di Roma e dedicando il suo tempo a pratiche religiose e a esercizi spirituali.

Mariotto lascia Ballando con le Stelle? La sua risposta

Mariotto, che nel 2020 ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia dal presidente Sergio Mattarella, starebbe quindi vivendo una fase di riflessione e introspezione, che potrebbe portarlo a un cambiamento radicale, come la rinuncia ai beni materiali e allontanamento dalla vita mondana.

Queste rivelazioni hanno scatenato ipotesi tra i fan sul futuro del giudice nel celebre programma di Milly Carlucci. Dopo quasi vent’anni come giurato, il percorso spirituale dello stilista potrebbe spingerlo a lasciare Ballando con le Stelle. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da parte di Mariotto o della produzione del programma.

Il passato difficile e la lotta contro il bullismo

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Mariotto aveva già condiviso alcuni episodi dolorosi del suo passato.

Lo stilista aveva raccontato di essere stato vittima di bullismo a scuola a causa del suo orientamento sessuale: “Stare chiusi in un bagno e non sapere a chi potersi rivolgere…Non ai genitori, non a un fratello, non a un amico, è una tortura. Un incubo”. Tuttavia, Mariotto aveva reagito, dimostrando grande forza di carattere: “A me andò bene, reagii, picchiai i bulli che mi dicevano che ero gay… Ero forte, battagliero”.

Un nuovo capitolo

Le ultime rivelazioni di Dandolo aprono quindi un nuovo capitolo nella vita di Guillermo Mariotto. Il giurato potrebbe essere pronto a intraprendere un percorso ancora più radicale, segnando un cambiamento nella sua carriera e nei suoi impegni pubblici.