Mariotto replica alla consegna del Tapiro di Striscia: lo ha davvero distrutto? Svelati i rapporti con Milly Carlucci

L’attenzione dei fan di Ballando con le Stelle, negli ultimi giorni si è totalmente spostata su uno dei protagonisti del programma: Guillermo Mariotto. Il motivo è legato alla sua uscita di scena, improvvisa, avvenuta nell’ultima puntata dello show.

Mariotto interviene dopo la consegna del Tapiro di Striscia la Notizia

Mariotto, per questo motivo, è stato raggiunto nei giorni scorsi da Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, il quale gli ha consegnato il celebre Tapiro d’Oro. Ma la consegna non è avvenuta come atteso.

In una intervista a Fanpage.it, Mariotto ha voluto raccontare la sua verità, senza risparmiare una serie di frecciatine (come quella a Sonia Bruganelli).

Alla vigilia del servizio, trasmesso nella puntata di ieri del Tg satirico di Antonio Ricci (che ammette di non conoscere), il giudice di Ballando ha spiegato ciò che sarebbe avvenuto secondo il suo punto di vista:

Nulla, solo quel pirla lì, solito che fa questa cosa vecchia, mamma mia, una retorica vecchia, una retorica senza pudore. Questo è il dramma. Tu provi a spiegare, quello invece ti parla sopra. Loro nel servizio punteranno a farmi del male, ma c’è un però. Se mettessero in onda tutto, senza fare montaggio, allora ci rimetterebbero loro le penne. Ma loro taglieranno e cuciranno tutto e mostreranno quello che vogliono.

E sul gesto emblematico della sigaretta (tra le righe lasciava intendere di voler spegnere la sigaretta sulla bocca di Staffelli), Mariotto ha negato tutto:

Quindi ha raccontato la sua versione dei fatti:

Mentre lui parlava, io gli dicevo: “Vai via, vecchiume”. Gliel’ho detto: “Lei usa una retorica antiquata e vetusta e ha anche i capelli tinti”. Non sapeva poi a che attaccarsi. Ero arrivato con il mio assistente, Emiliano Marinelli, e la mia première, Caterina Fusco, e li abbraccio per presentarli e fargli capire che stavo arrivando da un viaggio di lavoro. Lui mi fa: “Sta strozzando la sua première in un momento storico dove ci sono femminicidi”. Ha cominciato a fare il maligno, a essere in malefede e tutto questo io lo detesto. La retorica con l’aggiunta della malafede è una cosa bieca, che ti fa dire: “Ma che ci sto a fare qui?”.

Mariotto ha svelato poi se davvero abbia o meno distrutto il Tapiro:

Quando è arrivato il Van, io sono salito davanti e ho chiuso la porta. Nel chiudere la porta, lui non potendo darmi sto tapiro me l’ha tirato, ma io non l’ho neanche visto. Il momento che ho chiuso la porta, il Tapiro è finito tra la porta e la macchina e s’è spaccato. Ma io l’ho saputo dopo. Non ho fatto atti di violenza, non ho fatto niente di tutto questo, io ho semplicemente chiuso uno sportello. E con lo sportello chiuso, ho chiuso anche definitivamente le porte a questo programmuccio.

Infine ha lasciato un velo di mistero sulla sua presenza nella prossima puntata di Ballando con le Stelle, ma ha svelato quali sono i suoi rapporti con Milly Carlucci:

Milly per me è una sorella. La serata di sabato, poi, è andata molto bene. Sono tutti contenti per i risultati e io mi sono perso solo cinque ballettini, alla fine. In diciannove anni, mi sembra che si possa fare.