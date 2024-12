Mariotto “senza pace”, il nuovo intervento politico contro: ecco cosa sta succedendo

Guillermo Mariotto è ufficialmente tornato in giuria a Ballando con le Stelle, ma le tensioni intorno al suo caso non sembrano essersi placate. La polemica è scaturita due settimane fa, quando Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia, ha accusato Mariotto di aver molestato un ballerino, facendo riferimento a un video trasmesso da Striscia la Notizia. Nonostante le difese pubbliche di Milly Carlucci, il caso continua a far discutere, e la senatrice ha ora annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare.

Milly Carlucci difende Mariotto: “Non c’è stata nessuna molestia”

Intervenendo sulla questione, Milly Carlucci ha preso le difese dello stilista, spiegando che l’episodio era stato frainteso:

Non c’è nessuna molestia e l’ha detto per primo il ballerino in questione. Mariotto era a terra e aveva perso l’equilibrio. Per cercare di tirarsi su ha sfiorato il ragazzo. Ma se vedete la clip, Guillermo stava guardando davanti, quindi non sapeva dove stava posizionando la mano. Non è stato un gesto intenzionale nel modo più assoluto.

Questa versione, però, non ha convinto la senatrice Campione, che ha rilanciato le sue accuse, definendo la gestione del caso superficiale e tardiva.

La senatrice all’attacco: “Presenterò un’interrogazione parlamentare”

In un’intervista rilasciata a Open Online, Susanna Donatella Campione ha dichiarato:

La conduttrice ha banalizzato e minimizzato una vicenda che andava chiarita dal primo dicembre e non tenuta in sospeso per due settimane. Striscia la notizia aveva stigmatizzato per prima l’accaduto, senza timori né tentennamenti proponendo un video che non lasciava spazio ai dubbi sul comportamento di Mariotto.

La senatrice ha sottolineato come la difesa di Milly Carlucci possa veicolare un messaggio pericoloso:

Con la difesa a spada tratta del signor Mariotto passa il concetto che le molestie vengono sanzionate a seconda di chi le commette e possono essere derubricate a goliardia o a semplice fraintendimento di chi le vede o le subisce.

Campione ha inoltre richiamato il caso di Memo Remigi, coinvolto in una situazione simile, ricordando come la Rai avesse agito con maggiore severità in quella circostanza.

Mariotto: nuove difficoltà in arrivo?

La questione rischia di avere ulteriori sviluppi, soprattutto con l’annuncio dell’interrogazione parlamentare. Il caso riaccende il dibattito su come i media e le istituzioni gestiscono episodi controversi, specie quando coinvolgono figure pubbliche di rilievo.