Mariotto fuori da Ballando, ecco chi lo sostituisce: la decisione della Rai, retroscena sconvolgente

Mariotto è diventato il “caso” dell’anno di Ballando con le Stelle dopo la cacciata di Angelo Madonia. A quanto pare, secondo un retroscena di TVBlog, il giudice sarebbe quasi fuori dallo show condotto da Milly Carlucci su Rai1.

Mariotto fuori da Ballando con le Stelle, ecco chi lo sostituisce

Guillermo Mariotto sarebbe sacrificato come un Angelo Madonia qualunque (con tutto il rispetto per il ballerino -fu- partner di Federica Pellegrini) ? Secondo voci che circolano non sarebbe tanto lo staff del programma a volerlo fuori, direttrice artistica in primis… Sarebbero i dirigenti della televisione pubblica che lo vorrebbero fuori.

E ancora:

In queste ore, come detto, ci sarebbe comunque la volontà della Rai di espellere Mariotto per tutta una serie di motivi che andrebbero oltre il singolo episodio di cui sopra. Una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso, dovute al comportamento del celebre stilista, su cui Milly chiuderebbe volentieri un occhio, ma la Rai evidentemente no.

Il celebre blog svela anche chi potrebbe sostituirlo:

Cosa accadrebbe dunque sabato prossimo? Una giuria a quattro per le ultime 2 puntate, con l’eventuale inserimento di Alberto Matano e a seguire undici mesi di voci ed indiscrezioni su chi prenderà il posto di Mariotto nell’edizione autunno 2025 di Ballando con le stelle.

Guillermo Mariotto sotto accusa: nuove rivelazioni di Striscia la Notizia e il rebus della sedia a rotellehttps://t.co/lrjlp21vuf #Mariotto #striscialanotizia — BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 9, 2024

La dichiarazione della senatrice Susanna Donatella Campione

Guillermo Mariotto nella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento, tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione della Rai Oggi è un altro giorno due anni fa, Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto. Tornerà tranquillamente in trasmissione? Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua? Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all’esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili.

Perché Mariotto ha lasciato il programma il 30 novembre?

Le speculazioni sui motivi dell’abbandono improvviso di Guillermo Mariotto durante la puntata del 30 novembre hanno tenuto banco per giorni. Lo stilista, però, ha chiarito la situazione: una sarta del team della maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo, ha avuto un malore ed è stata ricoverata d’urgenza.

Mariotto ha deciso di partire immediatamente per Riad quella stessa notte, dove stava supervisionando la creazione degli ultimi abiti per una prestigiosa linea commissionata per un matrimonio in Arabia Saudita. Questo impegno professionale, unito alla preoccupazione per la salute della sarta, lo ha costretto a lasciare momentaneamente lo studio.

La scheda del giudice

Guillermo Mariotto, nato il 13 aprile 1966 a Caracas, Venezuela, è uno stilista e personaggio televisivo noto in Italia, dove ha guadagnato grande fama come giudice di Ballando con le Stelle. Con una carriera affermata nel mondo della moda, Mariotto ha collaborato con case celebri come Dolce & Gabbana e Krizia prima di diventare direttore creativo della Maison Gattinoni nel 1994.

Qui ha contribuito alla creazione di abiti iconici, vestendo anche figure di spicco come Raffaella Carrà e persino Papa Benedetto XVI.

Mariotto ha costruito anche una carriera nel mondo dello spettacolo, partecipando a film come Vacanze di Natale a Cortina e a diverse produzioni teatrali. In ambito personale, è sempre stato molto riservato e non ha mai confermato dettagli sulla sua vita sentimentale, mantenendo un profilo discreto anche sulla sua salute e le sue relazioni.