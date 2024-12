“Trasportato sulla sedia a rotelle”, Mariotto assente da Ballando con le Stelle: cosa gli è successo

Perché Guillermo Mariotto è assente da Ballando con le Stelle: il motivo svelato in diretta da Milly Carlucci, cosa gli è successo prima della finale del programma.

AGGIORNAMENTO da Chi Magazine:

Guillermo Mariotto non sarà presente alla finale di Ballando con le stelle, ora è ufficiale. Dopo le indiscrezioni da Adnkronos, che vedevano il giudice impossibilitato a partecipare alla puntata, è arrivata la dichiarazione di Milly Carlucci. Il motivo? A Riad, dove si trovava per motivi di lavoro, lo stilista e direttore creativo della maison Gattinoni è scivolato, provocandosi un trauma al ginocchio. Questa mattina, all’aeroporto di Fiumicino, è stato visto mentre veniva assistito dal personale aeroportuale e trasportato su una sedia a rotelle.

Mariotto assente a Ballando con le Stelle: “visto in sedia a rotelle”

La finale di Ballando con le Stelle si è aperta con un colpo di scena senza precedenti: dopo settimane di tensione e momenti di “ansia”, Mariotto era tornato per la semifinale, ma stasera è assente: per quale motivo?

A quanto pare Mariotto è caduto e si è fatto molto male, parola di Milly Carlucci. La conduttrice, in apertura del programma, ha svelato il fattaccio dicendo anche che il giudice di Ballando con le Stelle avrebbe presentato il certificato medico:

Guillermo che per suoi motivi di lavoro ha fatto un viaggio all’estero in realtà è caduto e si è fatto male, sembra una boutade invece è la verità. Ci ha mandato il suo certificato ed abbiamo visto che tipo di infortunio è… Sembra che abbia invidia dell’infortuni dei nostri ballerini perché si è rovinato una gamba compresi legamenti, muscoli e tanto altro. Ti aspettiamo a braccia aperte.

Guillermo Mariotto è uno stilista, designer e personaggio televisivo venezuelano naturalizzato italiano, noto soprattutto per il suo ruolo di giudice a ‘Ballando con le Stelle’, il celebre show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Con il suo stile eccentrico e il carisma fuori dagli schemi, Mariotto si è affermato come una figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano.

Biografia di Mariotto

Guillermo Mariotto è nato a Caracas, Venezuela, il 13 aprile 1966. Dopo aver completato gli studi artistici, si è trasferito a San Francisco, dove ha frequentato il California College of the Arts, specializzandosi in Graphic Design. Successivamente, si è spostato a Londra, dove ha iniziato a lavorare nel mondo della moda collaborando con grandi case di moda internazionali.

Carriera nella moda

Mariotto è famoso per la sua lunga collaborazione con la storica maison italiana Gattinoni, dove è diventato direttore creativo nel 1994. Sotto la sua guida, il brand ha conosciuto una rinascita, unendo tradizione e innovazione in creazioni che hanno calcato le passerelle di tutto il mondo.

Le sue collezioni sono caratterizzate da uno stile audace e teatrale, con una grande attenzione per i dettagli e l’artigianalità. Guillermo ha vestito molte celebrità e personalità di spicco, guadagnandosi un posto di rilievo nella moda italiana e internazionale.

Carriera televisiva

Mariotto è noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo come giudice a ‘Ballando con le Stelle’, dove partecipa fin dalla prima edizione nel 2005. Il suo giudizio è spesso al centro dell’attenzione per la sua schiettezza, i voti a volte spiazzanti e il modo irriverente di commentare le performance.

Grazie alla sua personalità istrionica, Mariotto è diventato una delle colonne portanti del programma, regalando momenti di leggerezza e polemiche che hanno contribuito al successo del format.

Curiosità

Guillermo è noto per il suo stile personale molto originale, che riflette il suo amore per l’arte e la moda.

e spesso trae ispirazione da diverse forme artistiche per le sue creazioni. Nonostante sia una figura controversa in televisione, è molto rispettato nel mondo della moda per la sua visione innovativa.

Guillermo Mariotto rappresenta un mix di creatività, provocazione e autenticità, che lo rendono unico sia nel panorama della moda che in quello televisivo italiano.