“Faremo il punto della situazione”, Mariotto “aspetta” Milly dopo la fuga da Ballando: ecco se tornerà e quando

Dopo il clamoroso abbandono dello studio durante la puntata del 30 novembre, Guillermo Mariotto sembra pronto a riprendere il suo posto come giudice di Ballando con le Stelle 2024. La conferma arriva direttamente ai microfoni di Adnkronos, dove il celebre stilista ha dichiarato:“Aspetto che Milly ritorni dalla Scala, ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre”.

Ballando, Mariotto “aspetta” Milly: ecco se tornerà e quando

La puntata del 14 dicembre rappresenterà la seconda semifinale del programma, un momento cruciale per i concorrenti in gara, mentre la finale è prevista per il 21 dicembre.

Il prossimo appuntamento con Ballando con le Stelle 2024 sarà preceduto da una settimana di pausa: il 7 dicembre, infatti, il programma non andrà in onda per lasciare spazio alla Prima del Teatro La Scala di Milano, un evento imperdibile per la conduttrice Milly Carlucci.

A tal proposito, Mariotto ha precisato: “Ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre. È consuetudine fare il punto della situazione la sera prima o il sabato mattina per aggiornamenti sulle prove in sala, eventuali infortuni o modifiche alla scaletta”.

Perché Mariotto ha lasciato il programma il 30 novembre?

Le speculazioni sui motivi dell’abbandono improvviso di Guillermo Mariotto durante la puntata del 30 novembre hanno tenuto banco per giorni. Lo stilista, però, ha chiarito la situazione: una sarta del team della maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo, ha avuto un malore ed è stata ricoverata d’urgenza.

Mariotto ha deciso di partire immediatamente per Riad quella stessa notte, dove stava supervisionando la creazione degli ultimi abiti per una prestigiosa linea commissionata per un matrimonio in Arabia Saudita. Questo impegno professionale, unito alla preoccupazione per la salute della sarta, lo ha costretto a lasciare momentaneamente lo studio.

Mariotto e il futuro di Ballando con le Stelle

Ora che l’emergenza sembra essere rientrata, Guillermo Mariotto è pronto a tornare in studio, portando con sé la sua consueta ironia e competenza. Il suo rientro sarà fondamentale per accompagnare i concorrenti verso la tanto attesa finale del 21 dicembre.