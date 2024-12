Mariotto potrebbe non tornare a Ballando con le Stelle: il retroscena bomba del Corriere

Non si parla d’altro: Guillermo Mariotto, giudice storico di Ballando con le Stelle, è finito al centro dell’attenzione per quanto accaduto nell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci. Dopo aver improvvisamente abbandonato lo studio senza fornire spiegazioni, Mariotto ha svelato solo in seguito i motivi del gesto.

Settimana turbolenta per Guillermo Mariotto

Nonostante le sue dichiarazioni, il mistero rimane, e il suo futuro all’interno del talent show di Rai 1 è incerto.

A complicare la situazione, è arrivata anche la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli. Guillermo Mariotto non ha gradito il gesto, dando vita a un acceso botta e risposta con l’inviato di Striscia La Notizia. Lo stilista ha rifiutato il Tapiro e ha lanciato dure critiche al programma di Antonio Ricci, utilizzando toni particolarmente forti.

Questo episodio ha ulteriormente acceso il dibattito sul suo comportamento, portando molti a chiedersi se Mariotto sarà presente nelle prossime puntate di Ballando con le Stelle.

La decisione della Rai: cosa succederà?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Rai e la produzione del programma stanno analizzando attentamente quanto accaduto, cercando di “mettere a fuoco ogni tassello”. Non è escluso che Guillermo Mariotto possa non tornare dietro al bancone dei giudici.

Intanto, Milly Carlucci sta già preparando la prossima puntata, prevista per sabato 14 dicembre, ma il ruolo di Mariotto resta avvolto nell’incertezza.

Un futuro incerto per Mariotto?

La possibilità che Guillermo venga escluso dal cast di Ballando con le Stelle non è più così remota. Le prossime decisioni della Rai saranno decisive per capire se lo stilista continuerà a essere uno dei protagonisti del programma.

Non resta che attendere gli sviluppi e scoprire quale sarà la scelta finale.