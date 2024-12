Mariotto accusato di molestie, interrogazione parlamentare: ex concorrente di Ballando interviene, parole inaspettate

Guillermo Mariotto nella bufera: ex concorrente di Ballando rompe il silenzio con parole inaspettate.

La vicenda che ha coinvolto Guillermo Mariotto, giudice storico di Ballando con le Stelle, continua a tenere banco tra polemiche e reazioni. Tutto è partito da un video pubblicato sui social della trasmissione, in cui Mariotto è accusato di aver sfiorato in modo inappropriato un ballerino. Questo gesto ha suscitato l’intervento della senatrice Susanna Donatella Campione di Fratelli d’Italia, che ha parlato di una “vera e propria molestia sul luogo di lavoro”, chiedendo provvedimenti tramite un’interrogazione parlamentare.

Il caso Mariotto: accuse di molestia e interrogazione parlamentare

La questione ha assunto toni sempre più aspri, dividendo l’opinione pubblica e coinvolgendo personalità di spicco del mondo dello spettacolo.

Tra i primi a prendere posizione, c’è Giovanni Ciacci, opinionista e volto noto della TV, nonché ex concorrente di Ballando con le Stelle. Nonostante i trascorsi non troppo amichevoli con Mariotto, Ciacci ha deciso di spezzare una lancia in sua difesa attraverso un post su Instagram.

“Conosco Guillermo Mariotto dal 1995 e non siamo mai stati amici” – ha esordito Ciacci – “Ho collaborato con la casa di moda dove lui è direttore artistico e devo dire che, pur non correndo tra di noi molta simpatia, c’è sempre stata stima e rispetto. Penso che tutta questa situazione sia veramente una grande bolla”.

Ciacci ha poi aggiunto: “Guillermo può essere folkloristico, ma da qui a parlare di molestia e chiedere la sua testa con un’interrogazione parlamentare mi sembra una follia. A parte che chiedere la testa è un termine che andrebbe abolito per la sua violenza e crudeltà”.

La richiesta a Milly Carlucci e il messaggio di solidarietà

Nel suo lungo messaggio, Ciacci ha invitato Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle, a intervenire per chiarire la situazione: “Milly Carlucci, parla ti prego perché Guillermo non ne sta uscendo bene. Ripeto: tra di noi non è mai corsa simpatia, ma mi sento di difenderlo con tutto il cuore”.

Nonostante le differenze personali, Ciacci ha concluso con parole di sostegno: “Forza Guillermo, sono con te, anche se non ti voglio bene”.