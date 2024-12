Mariotto abbandona Ballando: l’ufficio stampa interviene, ecco perché ha lasciato lo studio

La semifinale di Ballando con le Stelle ha visto un episodio inaspettato che ha fatto discutere: Guillermo Mariotto, storico giudice del programma, ha abbandonato lo studio dopo l’esibizione di Amanda Lear, intorno alla mezzanotte e mezza. La conduttrice Milly Carlucci, spiazzata dall’accaduto, ha commentato con compostezza: “Non siamo riusciti a recuperarlo, si è allontanato dal teatro”.

Mariotto abbandona Ballando: l’ufficio stampa Gattinoni interviene

Nelle ore successive, diverse ipotesi hanno cercato di spiegare il motivo di questa uscita improvvisa, ma solo l’intervento dell’ufficio stampa di Gattinoni, maison di cui Mariotto è direttore creativo, ha fatto chiarezza.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’ufficio stampa di Gattinoni ha rivelato che Mariotto si è assentato per motivi di salute: “Mariotto si è assentato perché non si è sentito bene, a causa dello stress legato ai tanti impegni di questo periodo come stilista”.

Tuttavia, una versione alternativa è stata fornita dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha parlato di un’urgenza lavorativa legata all’atelier: “Una persona dell’atelier Gattinoni è stata ricoverata in ospedale. Guillermo è andato in ospedale e poi in atelier perché dovevano consegnare 17 abiti per un reale saudita. Gli abiti, dal valore di migliaia di euro, dovevano essere ultimati con urgenza per essere spediti in Arabia Saudita”.

Selvaggia Lucarelli e la “serata a briglie sciolte”

Un’altra interpretazione arriva dalla stessa giuria, con Selvaggia Lucarelli che ha descritto l’episodio come una “serata a briglie sciolte”, suggerendo che l’abbandono fosse legato a un momento di leggerezza, senza specificare ulteriori dettagli.

L’assenza che divide il pubblico

La misteriosa uscita di Mariotto ha suscitato un acceso dibattito tra i fan del programma. C’è chi sostiene che i suoi impegni come stilista giustifichino l’accaduto, mentre altri criticano la mancanza di spiegazioni immediate, ritenendola poco professionale per un programma in diretta televisiva.

Con il pubblico diviso e molteplici versioni sull’accaduto, resta da vedere se Guillermo Mariotto tornerà per la finale del programma e se verrà fatta ulteriore chiarezza sulla vicenda.