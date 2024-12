Mariotto abbandona Ballando: Selvaggia Lucarelli interviene

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata una vera girandola di emozioni. Dopo il “caso” Madonia-Pellegrini e le solite polemiche di Sonia Bruganelli, anche Mariotto ha fatto chiacchierare dopo il suo abbandono improvviso e, dopo il presunto motivo lanciato da Roberto Alessi, anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta.

Ecco perché Mariotto ha abbandonato Ballando: ma il motivo non convince

Dopo l’esibizione di Amanda Lear, proprio Mariotto ha lasciato vacante la sua sedia di giudice e non è più tornato in studio costringendo Milly Carlucci ad intervenire:

Vorrei far notare una cosa: non c’è Guillermo Mariotto. Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Se si è infortunato? Spero di no! Gli voglio bene, spero non si sia infortunato. Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa è successo. Serata strana, tanti colpi di scena.

A quanto pare il giudice avrebbe avuto un imprevisto documentato da Roberto Alessi:

Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che la persona che gestisce l’atelier di Mariotto sia stata ricoverata per problemi di salute. Guillermo a quel punto sarebbe corso in ospedale. Ma non solo. Subito dopo infatti il giudice di Ballando con le Stelle sarebbe anche tornato a lavoro. Il motivo? Terminare ben 17 abiti di alta moda che andranno consegnati entro stasera a un membro della famiglia reale saudita. Guillermo Mariotto dunque avrebbe lasciato lo studio di Ballando con le Stelle per portare a termine questo importante lavoro e per accertarsi, ovviamente, dello stato di salute della sua collaboratrice.

I fan tuttavia possono stare tranquilli. Roberto Alessi infatti assicura che in occasione della prossima puntata di Ballando con le Stelle, prevista per sabato 14 dicembre, Mariotto tornerà a ricoprire il suo ruolo di giudice e non risparmierà nessuno con i suoi severissimi commenti.

Tuttavia, dopo essere uscito dal programma, invece di correre in ospedale, Mariotto si è intrattenuto con Amanda Lear ed i suoi ballerini. Insomma, questa indiscrezione puzza un po’ di bruciato…

Selvaggia Lucarelli interviene

Proprio Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando e molto vicina a Mariotto, è intervenuta su Instagram, ma non ha minimamente tirato in ballo assistenti che stanno male e corse sfrenate in ospedale (e personalmente, senza nulla togliere ad Alessi, credo che la versione di Selvaggia sia quella veritiera):

“mariotto è stato visto fuori dal teatro, probabilmente si è sentito poco bene” #ballandoconlestelle pic.twitter.com/Jx07N8ukKG — christian (@christiiaan____) November 30, 2024

Guillermo Mariotto è uno stilista, designer e personaggio televisivo italo-venezuelano, noto principalmente per il suo ruolo di giudice a Ballando con le Stelle, il popolare show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Biografia e carriera

Origini : Nato a Caracas, Venezuela, nel 1966, Mariotto ha origini italiane ed è cresciuto in una famiglia legata al mondo della moda e dell’arte.

: Nato a Caracas, Venezuela, nel 1966, Mariotto ha origini italiane ed è cresciuto in una famiglia legata al mondo della moda e dell’arte. Formazione : Ha studiato moda al prestigioso Istituto d’Arte di San Francisco, negli Stati Uniti, dove ha iniziato a sviluppare il suo stile distintivo, caratterizzato da eleganza e creatività.

: Ha studiato moda al prestigioso Istituto d’Arte di San Francisco, negli Stati Uniti, dove ha iniziato a sviluppare il suo stile distintivo, caratterizzato da eleganza e creatività. Carriera nella moda : Dal 1988 è direttore creativo della maison Gattinoni , una delle case di moda più rinomate in Italia. Ha vestito molte celebrità italiane e internazionali, disegnando abiti per eventi prestigiosi come il Festival di Sanremo e la Mostra del Cinema di Venezia.

:

L’approdo in televisione

Mariotto è diventato un volto noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione, dal 2005, come giudice di Ballando con le Stelle. La sua personalità vivace, i giudizi spesso imprevedibili e i battibecchi con altri giudici, come Selvaggia Lucarelli, lo hanno reso una figura iconica dello show.

Curiosità su Mariotto

Carattere eccentrico : Mariotto è conosciuto per il suo stile diretto e senza filtri, che lo rende una delle personalità più discusse di Ballando con le Stelle.

: Mariotto è conosciuto per il suo stile diretto e senza filtri, che lo rende una delle personalità più discusse di Ballando con le Stelle. Passioni artistiche : Oltre alla moda, si interessa di pittura, teatro e design.

: Oltre alla moda, si interessa di pittura, teatro e design. Frasi celebri: Ha coniato espressioni particolari e teatrali che sono diventate un tratto distintivo del suo ruolo in televisione.

Mariotto rappresenta un connubio perfetto tra creatività, moda e spettacolo, un mix che lo ha reso uno dei volti più iconici della televisione italiana.