L’ultima puntata di Ballando con le Stelle è stata una vera girandola di emozioni. Dopo il “caso” Madonia-Pellegrini e le solite polemiche di Sonia Bruganelli, anche Mariotto ha fatto chiacchierare dopo il suo abbandono improvviso.

Dopo l’esibizione di Amanda Lear, proprio Mariotto ha lasciato vacante la sua sedia di giudice e non è più tornato in studio costringendo Milly ad intervenire:

Vorrei far notare una cosa: non c’è Guillermo Mariotto. Si è alzato e si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo. Se si è infortunato? Spero di no! Gli voglio bene, spero non si sia infortunato. Forse si è sentito poco bene, non siamo riusciti a capire che cosa è successo. Serata strana, tanti colpi di scena.