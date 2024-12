Perché Mariotto ha abbandonato lo studio di Ballando: Selvaggia cerca di fermarlo, ecco dove è andato – VIDEO

La puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 30 novembre su Rai1, è stata un concentrato di sorprese e colpi di scena. Tra questi, l’inaspettata scomparsa di Guillermo Mariotto, che ha lasciato il bancone dei giudici durante la serata, creando non poco scompiglio in studio.

L’abbandono improvviso di Mariotto: ecco dove è andato

L’evento che ha portato alla sua uscita è stato la performance di Amanda Lear, ospite speciale come “ballerina per una notte”. L’esibizione dell’icona internazionale, che ha conquistato il tesoretto con 50 punti, ha entusiasmato a tal punto Mariotto da spingerlo ad abbandonare il programma.

La conduttrice Milly Carlucci ha cercato di mantenere il controllo, commentando con una certa sorpresa: “Mariotto si è allontanato, abbiamo provato ma non siamo riusciti a recuperarlo”.

Anche Selvaggia Lucarelli non ha mancato di ironizzare sull’accaduto, dicendo: “Si sarà infortunato anche lui”.

La Carlucci ha poi aggiunto: “Gli voglio bene, spero non si sia infortunato. È una serata strana, piena di colpi di scena. Le coppie hanno un voto in meno, quindi dovremo ricalibrare i conteggi finali”.

E’ LA PRIMA VOLTA CHE IN 20 ANNI DI #BallandoConLeStelle: IL SOSTITUTO DI UN BALLERINO SI INFORTUNA, UNA COPPIA AL RIPESCAGGIO SI RITIRA, IL SOSTITUTO DEL SOSTITUTO DEL BALLERINO E’ IL BALLERINO RITIRATO AL RIPESCAGGIO, MARIOTTO SCAPPA DALL’AUDITORIUM.pic.twitter.com/yMy4aPojEF — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) November 30, 2024

Mariotto e Amanda Lear: il momento sui social

Mentre in studio si cercava di capire cosa fosse accaduto, sui social – in particolare su X (ex Twitter) – sono comparsi video che mostrano Mariotto in compagnia di Amanda Lear. In uno di questi, lo stilista esclama: “Amanda è venuta per me”.

Nelle immagini, Mariotto saluta il pubblico con un boa giallo appartenuto all’attrice durante la sua esibizione, sottolineando il legame speciale tra i due. Tuttavia, è stato evidente che il giudice non avesse intenzione di tornare in studio, lasciando così incompleti i voti delle esibizioni successive.

Milly: Mariotto si è allontanato dal teatro non sappiamo nulla forse sta male

Mariotto:#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/SD4pmzp5gq — Lexie Grey (@greysloanbly) November 30, 2024

Conseguenze sullo show

La mancanza di Mariotto ha causato uno squilibrio nei conteggi finali. Milly Carlucci ha spiegato che i voti dovranno essere ricalibrati, ma non ha nascosto la difficoltà di gestire una serata così imprevedibile: “Dovremo aggiustare i voti per le coppie che non hanno ricevuto il giudizio di Mariotto. È una situazione insolita”.

La puntata si è quindi conclusa senza il ritorno del giudice, alimentando le speculazioni sui motivi della sua uscita e aggiungendo un ulteriore capitolo alle dinamiche di una stagione che continua a sorprendere.