Mario Giordano risponde a Fedez: “Giornalista? Scheggia impazzita”

Dopo lo sfogo social di Fedez, che ha puntato il dito contro una giornalista di Fuori dal coro della quale ha preferito non rendere pubblico il nome, non è tardata ad arrivare la replica da parte di Mario Giordano, attraverso la pagina Instagram del programma di Rete 4.

Una giornalista, a detta di Fedez, avrebbe contattato i suoi amici di infanzia nell’ambito di una fantomatica inchiesta sull’orientamento sessuale del rapper. Un tipo di giornalismo per nulla gradito da Fedez, che ha sbottato sui social (video anche in apertura).

Poco dopo però, ecco la replica dello stesso Mario Giordano:

Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti.