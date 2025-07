Mario Adinolfi rompe il silenzio sull’Isola: “Quello che non hanno mostrato”

Mario Adinolfi racconta i momenti che non sono andati in onda.

Mario Adinolfi rompe il silenzio dopo L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago svela ciò che non è andato in onda.

Mario Adinolfi, tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha raccontato la sua versione dei fatti in un’intervista a Fanpage. Se per molti il giornalista e politico avrebbe goduto di trattamenti di favore – come una barca privata, un letto rialzato o l’esenzione dalle prove fisiche – lui nega con forza ogni tipo di “privilegio”. Al contrario, definisce la sua permanenza come “una vera e propria Via Crucis”.

“Un letto scomodo e nessuna immunità: che privilegi sarebbero?”

“Non ho potuto partecipare alle prove fisiche, quindi non potevo diventare leader, né ottenere l’immunità o scegliere chi nominare”, spiega Adinolfi. “Mi è stato dato un letto a 40 cm da terra perché dalla stuoia non sarei mai riuscito ad alzarmi. E comunque, con i miei 225 kg, in un letto a una piazza non riuscivo nemmeno a girarmi”.

Adinolfi racconta anche un episodio che ha segnato la sua permanenza: “Ho provato a girarmi nel letto, ma ci ho messo così tanto che mi sono addormentato. Poi sono caduto, provando dolore e spavento. Ditemi voi se questo è un privilegio”.

Ciò che non hanno mostrato: “Momenti di paura e un malore notturno: portato via in elisoccorso”

Il racconto di Adinolfi si fa ancora più drammatico quando parla degli episodi non andati in onda: “Ho avuto momenti di vera paura. Il caldo, l’umidità e le condizioni estreme mi hanno messo a dura prova. Tante mie cadute non si sono viste. Una notte sono stato colpito da un malore e prelevato con l’elisoccorso. Il dottor Goffredo Mezzanotte mi ha vegliato per ore. Lo ringrazio con tutto il cuore, insieme allo staff medico”.

Il panico per l’incidente di Loredana Cannata

Adinolfi ha commentato anche il momento di tensione legato all’incidente di Loredana Cannata durante una prova (qui per il video): “È stato impressionante, ho avuto davvero paura che accadesse una tragedia. I secondi passavano lenti e noi eravamo nel caos più totale, che il pubblico da casa non ha visto”.