Marini svela un retroscena choc su Elia: “Cacciata, aggressione”

La tensione tra Valeria Marini e Antonella Elia non accenna a diminuire. Dopo giorni di botta e risposta a distanza, la ex star del Bagaglino è tornata all’attacco, questa volta condividendo sui social un presunto retroscena che riguarda direttamente la sua storica rivale.

Lo scontro tra le due showgirl affonda le radici nel passato ed è riesploso di recente dopo un’uscita al vetriolo di Antonella Elia. Ospite di BellaMa, programma nel quale fino a poco tempo fa Marini curava una rubrica, Elia aveva reagito in modo durissimo a un paragone con lei, arrivando a dichiarare: “Ha una personalità di me**a”.

“La sua è una personalità di m…” ANTONELLA ELIA CONTRO VALERIA MARINI VOGLIAMO IL CONFRONTO pic.twitter.com/Ri5pyz9Cdb — trashtvstellare (@tvstellare) January 6, 2026

Un commento che ha riacceso una rivalità mai sopita, fatta di scontri diretti e frecciatine, già ben note ai telespettatori del Grande Fratello Vip, dove le due avevano dato vita a confronti memorabili. Dopo un iniziale silenzio, accompagnato da una risposta enigmatica di Valeria Marini – “i miei valori volano alto” – la showgirl ha deciso ora di passare al contrattacco.

Attraverso le sue storie Instagram, Marini ha pubblicato un video intitolato “Versalità Stellare”, in cui appare ospite di Simona Ventura e Paola Perego a Citofonare Rai Due. Ma è la didascalia ad attirare l’attenzione, perché non riguarda lei, bensì Antonella Elia. Nel testo, Valeria scrive: “Tutti sanno che Citofonare Rai2, Antonella Elia, a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2”.

Un’affermazione che suona come una vera e propria stoccata e che aggiunge un nuovo capitolo alla loro lite a distanza. Un colpo duro, che Valeria Marini sembra aver voluto sferrare per rispondere alle accuse e agli insulti ricevuti negli ultimi giorni.

Questo nuovo attacco arriva in un periodo particolarmente acceso per la showgirl, che ha appena archiviato lo scontro con Selvaggia Lucarelli – conclusosi con delle scuse – e continua ora una polemica ben più longeva con Antonella Elia. Una “saga” mediatica che, a giudicare dai toni, potrebbe non essere ancora arrivata all’ultimo episodio.