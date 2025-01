Marina La Rosa rifiuta l’invito di Shaila Gatta: la risposta in diretta – VIDEO

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 20 gennaio 2025, Alfonso Signorini ha mostrato a Shaila Gatta i commenti di Marina La Rosa fatti a Pomeriggio 5 sul suo conto. La storica concorrente del reality ha accusato l’attuale inquilina di essere una “volgarotta”. In risposta, Shaila Gatta ha replicato dichiarando: “Ma non la ricordo, non la conosco. Fatela entrare come nuova concorrente”.

Marina La Rosa replica a Shaila Gatta

Nel nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, Marina La Rosa ha risposto alla richiesta di un confronto lanciata da Shaila Gatta. “È una ragazza carina, ma non accetto l’invito. Non ho niente da confrontarmi con lei. So che twerka, mi hanno detto che è una ballerina. Non ha niente a che vedere con me, non amo la gente che urla, che alza la voce, che ha un tono di voce troppo aggressivo”, ha affermato Marina, prendendo le distanze dal comportamento della giovane.

Dopo aver visto i video della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Marina ha aggiunto: “Tutto teatrale, sceneggiato. Sembra finto. Io da giovane non urlavo così. Oggi compio 48 anni e anche quando ne avevo 20 o 25, non so quanti anni ha Shaila, non urlavo così. Questione di stile”.

La reazione dell’ex Velina al commento di Marina

Durante la puntata del GF, la Gatta ha visto il video in cui Marina La Rosa esprime la sua opinione: “La vedrei benissimo al mercato con un banco di frutta e verdura”.

La risposta di Shaila non si è fatta attendere: