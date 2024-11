Marina La Rosa svela la mostruosa cifra che le hanno dato dopo il Grande Fratello: ecco per fare cosa

Marina La Rosa, intervistata dal Corriere della Sera, ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera in TV, dal Grande Fratello, alla mostruosa cifra ricevuta per il calendario di Max fino all’ultima esperienza con La Talpa.

Sui social Marina si descrive con una frase provocatoria: “Stronz*, così mi dipingono”. Un’etichetta che, come spiega, nasce dalla sua natura diretta e sincera: “Non sono una che vuole piacere a tutti i costi. Questo mi ha reso un personaggio controverso e divisivo. Ma la verità è che io ho lasciato un segno”.

Marina, infatti, è stata una delle prime donne a portare in tv un’immagine di femminilità autentica e senza filtri, attirando giudizi e critiche: “La gente non era pronta per una ragazza come me, siciliana, senza grandi curve ma con una carica seducente che è diventata un fenomeno sociale”.

Il soprannome di “gattamorta”, nato durante la sua partecipazione al Grande Fratello, non le appartiene, come afferma lei stessa: “All’inizio mi faceva sorridere, poi mi sono resa conto che ero diventata veramente così per tutti. Era la cosa più carina che mi sentivo urlare per strada. Offese e urla sono state all’ordine del giorno, tanto che una volta hanno interrotto una proiezione al cinema per insultarmi. Quell’episodio mi fece piangere, mi sentivo giudicata e condannata”.

Per una sera in discoteca le davano fino a 50 milioni di lire, per il calendario di Max 60 milioni: i soldi di quel periodo li ha investiti o dilapidati? “Non si è informato bene, per Max mi hanno pagata molto di più”, ha svelato Marina La Rosa.

Dopo i reality: la vita oltre la televisione

Nonostante il successo nei reality – dal Grande Fratello a L’Isola dei Famosi e ora La Talpa – Marina ha costruito una vita lontana dai riflettori. Oggi si dedica alla sua passione per la lavorazione della resina e della ceramica, coltiva studi di psicologia e, soprattutto, si occupa dei suoi due figli, Renato e Gabriele, nati dal matrimonio con l’ex marito.

Sulla sua visione dell’amore, Marina dichiara:

La seduzione non si perde, o la si ha o non la si ha. Ma molte coppie nascono per paura della solitudine. Io, invece, sto benissimo da sola e, se un giorno avrò una nuova relazione, sarà perché quella persona aggiungerà qualcosa di speciale alla mia vita.

Reality e riflessioni personali

