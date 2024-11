Marina La Rosa, chi è l’ex del Grande Fratello e concorrente de La Talpa

Nata in Sicilia sotto il segno dell’Acquario, Marina La Rosa cresce a Messina come ultima di cinque figli. Dopo il diploma al liceo linguistico, si iscrive alla facoltà di Economia, ma la sua vita prende una svolta inaspettata quando decide di partecipare, quasi per gioco, al Grande Fratello, il primo reality italiano, nel 2000. La sua personalità carismatica le consente di guadagnare rapidamente notorietà e riconoscimento. Oggi è concorrente de La Talpa.

Chi è Marina La Rosa, concorrente de La Talpa

Nel 2001, Marina inizia a frequentare la scuola di recitazione di Beatrice Bracco, e l’anno successivo si unisce al Cantiere, la palestra dell’attore di Francesca De Sapio. Il suo esordio televisivo avviene nel 2002 come guest star nella soap opera Beautiful, mentre nel 2003 partecipa a produzioni come Terra Nostra 2 e la fiction Carabinieri, nonché a Un posto al sole.

Nel 2004, Marina debutta a teatro, interpretando Elettra nella tragedia greca per la regia di Geppi Gleijesas. La sua carriera teatrale prosegue con ruoli in opere come La notte di Natale e Mater.

Nel 2005, Marina diventa conduttrice, presentando speciali su Miss Muretto e, nel 2006, il programma In Out. Dopo una pausa dedicata alla famiglia, con la nascita dei suoi figli Renato (2009) e Gabriele (2011), riprende a lavorare nel 2014 conducendo il programma radiofonico Trash Parade su Radio Domani.

La passione per la mente umana porta Marina a laurearsi in Psicologia nel 2017. Nel 2018, diventa opinionista nel programma Mai Dire Talk della Gialappa’s Band su Italia Uno. Tuttavia, la sua carriera televisiva prende una nuova direzione nel gennaio 2019, quando partecipa alla quattordicesima edizione de L’isola dei Famosi, classificandosi seconda.

Attualmente, Marina è spesso ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete4, affrontando temi politici e sociali, con un particolare focus sulla sua amata Sicilia. Tra i suoi progetti recenti spicca la rubrica “2020’s – 20 anni”, in cui intervista ex concorrenti del Grande Fratello.