Chiara Ferragni arriva a Sanremo 2023 supportata pure da una famiglia che la adora. Mamma Marina Di Guardo e papà Marco Ferragni sono i suoi supporter numeri uno, senza dimenticare Francesca e Valentina, le due sorelle.

Marina Di Guardo oltre ad essere la mamma di Chiara Ferragni è anche una valida scrittrice. Intervistata per La Stampa alcuni anni fa, la donna ha spiegato di avere sempre avuto la passione per la scrittura, fin da quando era molto piccola:

Ricordo che un mio tema in terza media venne letto in classe: mi emozionò vedere i miei compagni ascoltare attenti. Avendo tre figlie, ho potuto coltivare questa passione solo in maniera discontinua. Poi, spronata anche da loro, ho scritto il primo romanzo, L’inganno della seduzione, per una piccola ma seria casa editrice siciliana. Poi è arrivato il secondo libro, il passaggio a Feltrinelli e quindi a Mondadori.