Come stanno le cose tra Nicole Murgia e Edoardo Sanson? La ex vippona ha parlato con Turchese Baracchi. La conduttrice di “Turchesando” ha raccontato alcuni retroscena su questa nuova frequentazione. Nicole Murgia rompe il silenzio: come stanno le cose con Edoardo Sanson “Devo aprire una parentesi perché è successo un episodio: sono stati beccati Edoardo …

Leggi tutto “Nicole Murgia rompe il silenzio: come stanno le cose con Edoardo Sanson, la verità sull’ex di Anita “