Marina Di Guardo fa chiarezza sulla sua situazione sentimentale e difende Chiara Ferragni

La notizia è rimbalzata su diverse testate: Marina Di Guardo, madre della celebre influencer Chiara Ferragni, è single. Dopo giorni di speculazioni, la scrittrice ha rilasciato una lunga intervista al magazine Di Più, dove ha confermato la rottura con lo storico compagno, l’imprenditore americano Frank Kelcz, smentendo però alcune delle presunte cause di questa separazione. Marina ha infatti dichiarato che la relazione è giunta al termine circa un anno fa e non di recente, come sostenuto dai media, aggiungendo che la fine del loro rapporto non è legata in alcun modo alle vicende della figlia.

Marina Di Guardo: “Sono single da un anno”, poi parla di Chiara Ferragni

“Mi stupisce che la cosa sia balzata all’onore delle cronache in questi giorni, perché la nostra separazione è avvenuta un anno fa…”, ha spiegato Marina Di Guardo, legata a Kelcz per circa cinque anni. Ha poi aggiunto: “Fino a oggi non ne ho parlato con nessuno perché ritengo che la fine di un amore sia una questione molto privata”. Parole che sorprendono, soprattutto considerando la popolarità della figlia Chiara Ferragni, abituata a condividere ogni dettaglio della propria vita con il pubblico. Questo episodio sottolinea dunque una differenza significativa tra madre e figlia sul tema della riservatezza.

Nei giorni scorsi, Dagospia aveva ipotizzato che la rottura tra Di Guardo e Kelcz fosse legata a vicende che hanno coinvolto la figlia Chiara, come lo scandalo dei pandori e la separazione temporanea con Fedez. Tuttavia, la scrittrice ha smentito categoricamente queste voci, affermando: “Quello che ho letto in questi giorni in merito a me e al mio ex compagno è frutto solo di interpretazioni personali e quindi inesatte. Sono questioni molto private”.

Marina ha ribadito che le ragioni della rottura non hanno alcun legame con le vicende della figlia, aggiungendo: “Mia figlia non c’entra niente. Ci siamo lasciati un anno fa. Trovo poi che il collegamento con mia figlia sia paradossale”.

Chiara Ferragni e il gossip con Giovanni Tronchetti Provera

Nel frattempo, il nome di Chiara Ferragni continua a riempire le pagine dei giornali: l’influencer sembra essersi avvicinata all’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, figlio dell’AD del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti affettuosi in un locale milanese durante la notte di Halloween, facendo ipotizzare una nuova frequentazione che potrebbe riservare sorprese ai fan della Ferragni.