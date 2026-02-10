Marina Berlusconi rompe il silenzio su Corona: il commento

Marina Berlusconi è intervenuta pubblicamente sulla vicenda che vede la sua famiglia impegnata in una battaglia legale contro Fabrizio Corona. Un commento breve, ma netto, arrivato a margine di un’intervista e che conferma la linea già espressa da Pier Silvio Berlusconi nel comunicato diffuso da Mediaset in merito alla causa da 160 milioni di euro che verrà avviata il prossimo settembre.

Parlando di Falsissimo, il format al centro delle polemiche, Marina Berlusconi non ha nascosto il fastidio per quanto circolato negli ultimi mesi: “Mi hanno costretto a vederne una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l’ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati”. Una dichiarazione asciutta, che chiude di fatto ogni ulteriore commento sulla questione.

L’intervento arriva all’interno di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, dedicata principalmente a temi politici e al suo orientamento in vista del referendum di marzo. In quell’occasione, Marina Berlusconi ha chiarito la propria posizione: “Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta”.

In apertura dell’intervista, rispondendo a una domanda sullo stato generale delle aziende di famiglia, l’imprenditrice ha tracciato un bilancio positivo delle realtà guidate dai Berlusconi: “Mondadori è solida e si conferma un presidio di qualità e pluralismo; Mediolanum ha chiuso un anno record grazie all’ottimo lavoro di Massimo Doris. E mio fratello Pier Silvio con Mediaset continua a fare numeri eccellenti, mentre il sogno di una tv europea con la testa in Italia è divenuto realtà”.

Il riferimento a Fabrizio Corona, però, ha rappresentato una rottura del silenzio mantenuto fino a questo momento. Sentendosi chiamata in causa dalle dichiarazioni e dai contenuti diffusi negli ultimi tempi, Marina Berlusconi ha ribadito di essere stata “costretta a vederne una puntata” e di averla trovata “oltre che falsissimo, davvero noiosissimo”, chiudendo con l’unica certezza condivisa anche da Mediaset: “Se ne stanno occupando i nostri avvocati”.

Una linea che coincide con quanto già comunicato dall’azienda, che ha annunciato l’azione legale contro Corona, promossa da un gruppo di volti noti del mondo Mediaset tra cui Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e Samira Lui.