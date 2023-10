Si chiama Mariella ed è la moglie di Lorenzo Remotti, eliminato di recente dal Grande Fratello. I due sono sposati dal 2012 e sono genitori del piccolo Dante. Proprio nel corso della sua permanenza nella Casa del GF Vip, Remotti aveva parlato del grande amore nei confronti della moglie e di quanto sia importante per lui la sua famiglia.

Mariella e Lorenzo Remotti, ex del GF: il loro amore

Lorenzo Remotti e Mariella stanno insieme da ben 16 anni. Un amore certamente importante che ha portato la coppia ad unirsi sempre di più anche nel lavoro. Lui è calzolaio di mestiere, ma la proprietaria è proprio la moglie Mariella. Al Grande Fratello, Lorenzo aveva parlato del loro rapporto:

Siamo sposati dal 2012, avevo 25 anni. Andiamo in simbiosi io e mia moglie, lei mi ha insegnato tantissimo, non sarei quello che sono se non ci fosse lei. Abbiamo fatto fecondazione assistita, entrambi non avevamo niente ma non rimaneva incinta.

Ha così raccontato della scelta di ricorrere alla fecondazione assistita per avere un bambino, ed alla fine è arrivato Dante:

Ci siamo decisi a fare questa cosa, non volevo però accanirmi. Dopo 8 anni abbiamo avuto questa meraviglia. Ora guardo mia moglie e dico “come abbiamo fatto a vivere senza di lui?”. Abbiamo scoperto il senso della vita. Lui è la cosa più bella dell’universo. Quando me l’hanno messo in braccio ho provato un’emozione che non so spiegare. Da quando c’è lui sono diventato sensibile, con loro ho tutto.

Mariella e Lorenzo si sono conosciuti in discoteca grazie ad un amico in comune. Remotti ha svelato in diretta tv:

Appena l’ho vista ho pensato “tu sei mia”. Le mandai un mazzo di fiori il giorno dopo, ma lei era di riposo. La portai a cena, e da lì è partito tutto.

La moglie dell’ex gieffino è stata la protagonista di una sorpresa al GF e in quella occasione disse: